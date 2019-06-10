Україна здобула непросту перемогу у відборі Євро-2020

Збірна України з футболу в 4-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 мінімально обіграла команду Люксембургу. Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 1:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Люксембург.

Після фантастичного результату в третьому турі, коли з рахунком 5:0 була обіграна грізна Сербія, від нашої команди чекали не менш вражаючої перемоги і над Люксембургом.

Й українці одразу серйозно взялися за справу, вже на 6-й хвилині забивши перший гол. Коноплянка заробив кутовий, наші футболісти його розіграли, м'яч потрапив до Малиновського, який вирізав ідеальну подачу в штрафний майданчик. Роман Яремчук ударом головою зробив рахунок 1:0.

На цьому наша команда не зупинилася, в наступній атаці Тарас Степаненко "струсив пил" із поперечини, а потім Зінченко вибіг один на один із голкіпером, але не зміг обіграти Моріса.

Після атакувального сплеску настало невелике затишшя. Дуже високо і компактно розташувалася оборона Люксембургу і наші гравці були змушені подовгу розпасовуватися в центрі поля.

Україна – Люксембург ФК "Шахтар"

Іноді гостям тільки з останніх сил або за допомогою удачі вдавалося стримувати напад українців, водночас встигаючи огризатися біля воріт П’ятова.

Наша збірна до середини тайму вже не так явно загрожувала опонентам, але знову активність Коноплянки привела до штрафного. Гарматний "постріл" Малиновського з великими труднощами парирував Моріс

У другій половині 45-хвилинки футболісти з України зменшили оберти, і гості одразу почали тиснути, провівши декілька відмінних атак. В одній із них вірний момент був у Янса, але П’ятов впорався з його ударом із меж штрафного. А потім Крістоферу Мартінсу після розіграшу штрафного навіть вдалося вразити ворота господарів, але лайнсмен зафіксував офсайд.

Україна – Люксембург ФК "Шахтар"

Україна запам'яталася лише ще одним небезпечним штрафним, який невдало виконав Малиновський.

Після перерви у нашої збірної гостро відчувається нестача темпу руху м'яча. Нарешті став помітний Циганков, але його два удари з відмінних положень не потрапили навіть у створ воріт.

Люксембург дотримувався свого плану на гру, поступово все ближче й ближче підбираючись до П’ятова. На 58-й хвилині саме фантастичний сейв Андрія врятував господарів від голу після штрафного Тілля.

Україна – Люксембург ФК "Шахтар"

Збірна України продовжувала грати без швидкостей, створивши за півгодини лише один небезпечний момент. Кінцівку зустрічі підопічні Шевченка провели в захисті, але потрібний результат зберегли.

Україна – Люксембург (1:0)

Гол: 1:0 – 6 Яремчук.

Україна – П’ятов, Кривцов, Миколенко, Матвієнко, Караваєв, Зінченко, Малиновський, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Циганков, Яремчук.

Люксембург – Моріс, Янс, Та Граса, Шано, Мартінс Перейра, Тілль (Тюрпель, 77), Тілль, Баррейро, Родрігес, Жерсон, да Мота (Бенсі, 52).

Попередження: Тілль (29), да Мота (30), Родрігес (51), Миколенко (56), Караваєв (67).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "синьо-жовті" в першому турі відбору на Євро-2020 зіграли унічию (0:0) в матчі проти Португалії, в другому на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1), а в третьому з рахунком 5:0 принизили Сербію.

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