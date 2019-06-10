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Україна здобула непросту перемогу у відборі Євро-2020

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Збірна України з футболу в 4-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 мінімально обіграла команду Люксембургу. Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 1:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Люксембург.

Після фантастичного результату в третьому турі, коли з рахунком 5:0 була обіграна грізна Сербія, від нашої команди чекали не менш вражаючої перемоги і над Люксембургом.

Й українці одразу серйозно взялися за справу, вже на 6-й хвилині забивши перший гол. Коноплянка заробив кутовий, наші футболісти його розіграли, м'яч потрапив до Малиновського, який вирізав ідеальну подачу в штрафний майданчик. Роман Яремчук ударом головою зробив рахунок 1:0.

На цьому наша команда не зупинилася, в наступній атаці Тарас Степаненко "струсив пил" із поперечини, а потім Зінченко вибіг один на один із голкіпером, але не зміг обіграти Моріса.

Після атакувального сплеску настало невелике затишшя. Дуже високо і компактно розташувалася оборона Люксембургу і наші гравці були змушені подовгу розпасовуватися в центрі поля.

Україна – Люксембург

Україна – Люксембург

ФК "Шахтар"

Іноді гостям тільки з останніх сил або за допомогою удачі вдавалося стримувати напад українців, водночас встигаючи огризатися біля воріт П’ятова.

Наша збірна до середини тайму вже не так явно загрожувала опонентам, але знову активність Коноплянки привела до штрафного. Гарматний "постріл" Малиновського з великими труднощами парирував Моріс

У другій половині 45-хвилинки футболісти з України зменшили оберти, і гості одразу почали тиснути, провівши декілька відмінних атак. В одній із них вірний момент був у Янса, але П’ятов впорався з його ударом із меж штрафного. А потім Крістоферу Мартінсу після розіграшу штрафного навіть вдалося вразити ворота господарів, але лайнсмен зафіксував офсайд.

Україна – Люксембург

Україна – Люксембург

ФК "Шахтар"

Україна запам'яталася лише ще одним небезпечним штрафним, який невдало виконав Малиновський.

Після перерви у нашої збірної гостро відчувається нестача темпу руху м'яча. Нарешті став помітний Циганков, але його два удари з відмінних положень не потрапили навіть у створ воріт.

Люксембург дотримувався свого плану на гру, поступово все ближче й ближче підбираючись до П’ятова. На 58-й хвилині саме фантастичний сейв Андрія врятував господарів від голу після штрафного Тілля.

Україна – Люксембург

Україна – Люксембург

ФК "Шахтар"

Збірна України продовжувала грати без швидкостей, створивши за півгодини лише один небезпечний момент. Кінцівку зустрічі підопічні Шевченка провели в захисті, але потрібний результат зберегли.

Україна – Люксембург (1:0)

Гол: 1:0 – 6 Яремчук.

Україна – П’ятов, Кривцов, Миколенко, Матвієнко, Караваєв, Зінченко, Малиновський, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Циганков, Яремчук.

Люксембург – Моріс, Янс, Та Граса, Шано, Мартінс Перейра, Тілль (Тюрпель, 77), Тілль, Баррейро, Родрігес, Жерсон, да Мота (Бенсі, 52).

Попередження: Тілль (29), да Мота (30), Родрігес (51), Миколенко (56), Караваєв (67).

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Україна здобула непросту перемогу у відборі Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, "синьо-жовті" в першому турі відбору на Євро-2020 зіграли унічию (0:0) в матчі проти Португалії, в другому на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1), а в третьому з рахунком 5:0 принизили Сербію.

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Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболузбірна Люксембургу з футболу
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Иваненко Кристина
Иваненко Кристина
Спаcибо тoму, кто показaл мнe этoт сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/d5ywtf Прoсто пpoйдя oпpос получилa почти полyгoдовyю зарплaту)) Пoльзуйтесь, пoка eсть возмoжнoсть=)
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
О чём можно говорить с особями, мозг, которых поражен боярышником. Даже наши победы они умудряются троллить, зато они впереди планеты всей. Вспомните, лапотные, как ваш человек-обезьяна Валуев зассал выйти в ринг против Кличко старшего и, как Кличко младший отхуевертил русского витязя. Судя повсему славяне у вас занончились, потому, что бояра убила репродуктивную функцию ваших недомужиков и вы решили подставить Гассиева, который тоже получил пизды. Но память алкашни короткая и вы вновь начинаете визжать, какие вы великие. Запомните,хуёвые недоноски, вы не великие, вы огромные, как бегимот, но при этом вы такие же грязные, вонючие и тупые.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Украина - лидер своей отборочной группы. Уверенно и солидно обыгрывает всех своих соперников. Имеет 6 очковое преимущество над преследователями! На секунду - чемпионами Европы! И вот появляется мерзость из расеи. Что эта дрянь делает? Правильно - она гадит. Она все критикует. Именно так, как всегда делает любой подонок из позорной паРРаши! Что мы должны в такой ситуации делать? как поступить? Принять то, как эта сволочь рюская к нам относиться? Может быть, кто то считает вонючих расеян "братьями"? Или одичалую расею - страной с нормальными людьми? Думаю, самым правильным будет - сказать пошли вон, твари одичалые! Вон, сброд расейский! ПаРРаша должна быть уничтожена! Смерть вонючим расеянам! (с)
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Шматок Сергій, таки гнидний збіговисько-народець на параші
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Махал Михалычу,мощно и феерично обыгран лидер европейского футбола!
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