Україна здобула красиву перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20

Збірна України здобула перемогу над командою США в стартовому матчі молодіжного чемпіонату світу з футболу.

Команда Олександра Петракова на турнірі в Польщі була сильнішою за "зоряно-смугастих" – 2:1.

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Українці досить нервово почали гру. Мандраж і хвилювання в діях "жовто-синіх" призвели до простих помилок і невпевненості. Проте, на 26-й хвилині саме наші хлопці відкрили рахунок у матчі. Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі відмінною вертикальною передачею вивів на ворота свого одноклубника Сергія Булеца, який розстріляв кіпера американців – 1:0.

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Goal Ukraine. Poor defending from US. UKR 1-0 USA 30 ' pic.twitter.com/bIRGEkU78l - JR Eskilson (@JREskilson) 24 травня 2019 р

"Жовто-сині" недовго перебували в ролі лідера, вже через п'ять хвилин пропустивши разючу атаку суперника, яка завершилася ударом із п'яти метрів по воротах Андрія Луніна.

Україна – США

GOAL USA! Gorgeous team goal from US for the equalizer. @brandonservania with the final touch. UKR 1-1 USA 35 ' pic.twitter.com/q7uBf8Gfkm - JR Eskilson (@JREskilson) 24 травня 2019 р

Україна – США

Україна – США

На початку другого тайму українцям вдалося чудово використовувати стандарт: той же Булеца відмінно подав із кутового, а ще один динамівець Денис Попов класно переправив м'яч у нижній кут ударом головою.

Goal Ukraine. Ukraine retakes the lead off a corner kick. UKR 2-1 USA 55 ' pic.twitter.com/Nz2mqEkWNT - JR Eskilson (@JREskilson) 24 травня 2019 р

Після цього хлопці Петракова стали грати за рахунком. Американці намагалися вирвати хоча б нічию, але "жовто-сині" спокійно довели матч до підсумкової перемоги.

Україна U-20 – США U-20 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 26 Булеца, 1:1 – 32 Серванія, 2:1 – 51 Попов.

Україна U-20 – Лунін, Попов, Бондар, Конопля, Безкоровайний, Булеца (Устименко, 75), Корнієнко, Мусолітін, Хахльов (Чех, 86), Цітаішвілі (Кащук, 78), Супряга.

США U-20 – Скотт, Річардс, десть, Глостер (Реал, 69), Деркін, Серванія (Сото, 66), Помікал, Keita, Méndez, Веа, Конрад (Реннікс, 84).

Попередження: Цітаішвілі (9), Мусолітін (22), Méndez (50), Бондар (60), Деркін (76).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна понесла грандіозну втрату перед стартом молодіжного чемпіонату світу 2019 року.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!