Україна здобула красиву перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20

Збірна України здобула перемогу над командою США в стартовому матчі молодіжного чемпіонату світу з футболу.

Команда Олександра Петракова на турнірі в Польщі була сильнішою за "зоряно-смугастих" – 2:1.

Українці досить нервово почали гру. Мандраж і хвилювання в діях "жовто-синіх" призвели до простих помилок і невпевненості. Проте, на 26-й хвилині саме наші хлопці відкрили рахунок у матчі. Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі відмінною вертикальною передачею вивів на ворота свого одноклубника Сергія Булеца, який розстріляв кіпера американців – 1:0.

Goal Ukraine. Poor defending from US. UKR 1-0 USA 30 ' pic.twitter.com/bIRGEkU78l

"Жовто-сині" недовго перебували в ролі лідера, вже через п'ять хвилин пропустивши разючу атаку суперника, яка завершилася ударом із п'яти метрів по воротах Андрія Луніна.

GOAL USA! Gorgeous team goal from US for the equalizer. @brandonservania with the final touch. UKR 1-1 USA 35 ' pic.twitter.com/q7uBf8Gfkm