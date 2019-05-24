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Україна здобула красиву перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20

7.1тЧитати матеріал російською

Збірна України здобула перемогу над командою США в стартовому матчі молодіжного чемпіонату світу з футболу.

Команда Олександра Петракова на турнірі в Польщі була сильнішою за "зоряно-смугастих" – 2:1.

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Українці досить нервово почали гру. Мандраж і хвилювання в діях "жовто-синіх" призвели до простих помилок і невпевненості. Проте, на 26-й хвилині саме наші хлопці відкрили рахунок у матчі. Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі відмінною вертикальною передачею вивів на ворота свого одноклубника Сергія Булеца, який розстріляв кіпера американців – 1:0.

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Новини
Україна на чемпіонаті світу U-20 з футболу: де дивитися, розклад, усі подробиці

"Жовто-сині" недовго перебували в ролі лідера, вже через п'ять хвилин пропустивши разючу атаку суперника, яка завершилася ударом із п'яти метрів по воротах Андрія Луніна.

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

Україна – США

На початку другого тайму українцям вдалося чудово використовувати стандарт: той же Булеца відмінно подав із кутового, а ще один динамівець Денис Попов класно переправив м'яч у нижній кут ударом головою.

Після цього хлопці Петракова стали грати за рахунком. Американці намагалися вирвати хоча б нічию, але "жовто-сині" спокійно довели матч до підсумкової перемоги.

Україна U-20 – США U-20 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 1:0 – 26 Булеца, 1:1 – 32 Серванія, 2:1 – 51 Попов.
Україна U-20 – Лунін, Попов, Бондар, Конопля, Безкоровайний, Булеца (Устименко, 75), Корнієнко, Мусолітін, Хахльов (Чех, 86), Цітаішвілі (Кащук, 78), Супряга.
США U-20 – Скотт, Річардс, десть, Глостер (Реал, 69), Деркін, Серванія (Сото, 66), Помікал, Keita, Méndez, Веа, Конрад (Реннікс, 84).
Попередження: Цітаішвілі (9), Мусолітін (22), Méndez (50), Бондар (60), Деркін (76).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна понесла грандіозну втрату перед стартом молодіжного чемпіонату світу 2019 року.

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Місце
Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Как свыни посмели?На колени ,после матча ,перед хозяевами хоть вставали?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Tapasenko 0leg, а тебе чмо,лишь бы на колени встать,ну а про, что ещё может думать, вечно всколенвстающий,какцапский холоп.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
ФИФА не допускает игр Украины с Россией, поэтому Россия в чемпионате не играет.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Evlanov Sergey, Ебланов ты тупой ублюдок - твой позорный вброс - и есть уровень всей паРАши! Ты, скот одичалый, бреше шо сивый мерин! Твои ублюдки - соплеменники были настолько позорны, что просто не прошли отбор в простой группе! Просто позор вонючей расеи!
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