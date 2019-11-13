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13 листопада • оновлено в 18:11
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"Україна здивувала": у збірній Сербії вражені роботою Шевченка

2.2т
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Воротар збірної Сербії з футболу Марко Дмитрович поділився очікуваннями з приводу заключних матчів відбору на Євро-2020 проти Люксембургу та України (14-го і 17 листопада відповідно).

Марко Дмитрович

Марко Дмитрович

Twitter

"Думали, що все залежить тільки від нас, але тепер потрібно брати 6 очок в матчах проти Люксембургу та України. Також сподіваємося на осічку Португалії. Є ймовірність, що вони не обіграють Литву і Люксембург, але все ж у них краща команда.

За словами голкіпера сербів, поразка від України у Львові боляче вдарила по шансах їхньої команди у відборі Євро-2020.

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"Це нас стурбувало. Вважали Португалію головним фаворитом, але Україна усіх здивувала. Вони зіграли чудово, у них добре організована команда. Шевченко виконав велику роботу. Україна заслужено лідирує в групі, перемігши в 6 матчах і один раз зігравши внічию. Хочемо обіграти Україну заради себе. Якщо вони програють, для них це не буде означати так багато, як для нас, адже ми хочемо залишатися в боротьбі за вихід на Євро до останньої хвилини кваліфікації", – додав Дмитрович в інтерв'ю Sportske.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав джерело мотивації своїх підопічних на поєдинок з сербами, який втратив турнірне значення.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Теги
збірна Сербії з футболу Збірна України з футболу
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