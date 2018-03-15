Україна збільшила відрив від Росії у рейтингу ФІФА

Національна збірна України збільшила відрив від команди Росії в рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У новій редакції в України 778 балів і вона зберігає за собою 35-у сходинку. Росія у свою чергу опустилася на дві позиції - з 61-го рядка перемістилася на 63-й, - і має 531 бал.

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Очолює рейтинг як і раніше збірна Німеччини. На 120 балів від німців відстає команда Бразилії. Замикає першу трійку Португалія, проте Аргентину піренейці випереджають лише на один бал.

Як повідомляв "Обозреватель", що в березні збірна України проведе два контрольні матчі. На 23 березня запланована зустріч зі збірною Саудівської Аравії, яка пройде в іспанській Марбельї, а 27 числа в бельгійському Льєжі "жовто-сині" зіграють проти збірної Японії.