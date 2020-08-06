Україна зберегла пряму путівку в Лігу чемпіонів

Україна залишилася на десятому місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА і зберегла пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Україна забезпечила собі десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками єврокубкового сезону 2019/20, яке гарантує пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021/22 чемпіону країни.

Наші найближчі переслідувачі Туреччина та Австрія втратили своїх останніх представників у клубних турнірах, які проводяться під егідою УЄФА, і вже не зможуть обійти Україну в таблиці коефіцієнтів. Австрійський ЛАСК програв двоматчеве протистояння "Манчестер Юнайтед" із загальним рахунком 1:7, а "Істанбул Башакшехір" виявився слабшим за "Копенгаген" (1:3 за сумою двох зустрічей).

У разі виходу "Шахтаря" в півфінал Україна гарантовано обійде Нідерланди і вийде на дев'яте місце. Якщо це трапиться, то віцечемпіон УПЛ 2020/21 буде стартувати з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22. У зворотному випадку – з другого.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА kassiesa.net

У чвертьфіналі "гірники" зіграють з переможцем пари "Базель" – "Айнтрахт". Перший матч закінчився розгромною перемогою швейцарців з рахунком 3:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" розгромив "Вольфсбург" у другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи і вийшов у наступний раунд.