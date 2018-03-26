Україна - Японія: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України з футболу у вівторок, 27 березня, зіграє товариську зустріч з командою Японії. Підопічні Андрія Шевченка зіграють з учасниками чемпіонату світу 2018 року в бельгійському Льєжі на стадіоні "Моріс Дюфран". "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Японія. Початок спарингу - о 15:20 за київським часом.

Суперники двічі перетиналися між собою. У 2002 році напередодні домашнього для себе першості планети японці брали нашу команду в Осаці. У присутності 45 тисяч глядачів азіатська збірна здобула мінімальну перемогу - 1:0. Єдиний м'яч на свій рахунок записав Кадзіюкі Тода.

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Через три з половиною роки збірна України взяла реванш у суперника з тим же рахунком. На НСК "Олімпійський" підопічні Олега Блохіна на передостанній хвилині основного часу забили переможний м'яч. З пенальті відзначився Андрій Гусін.

Додамо, що японська команда на чемпіонаті світу в Росії зіграє в одній групі зі збірними Колубіі, Сенегалу і Польщі. У попередньому спарингу азіати зіграли внічию з Малі - 1:1.

Товариський матч

Льєж, стадіон "Моріс Дюфран"

Головний арбітр: Барт Вертентеном (Бельгія)

Україна - Японія - 0:0

Як повідомляв "Обозреватель", збірна України в першому матчі 2018 року зіграла внічию з командою Саудівської Аравії.