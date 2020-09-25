Україна втратила одне місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна опустилася на 13-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Шотландію.

На цьому єврокубковому тижні "Динамо" обіграло "Гент" (2:1) у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а "Десна" та "Колос" програли свої матчі "Вольфсбургу" (0:2) і "Рієці" (0:2 після ОТ), відповідно. Це принесло в скарбничку нашої асоціації 0,4 бала з урахуванням того, що спочатку у нас було п'ять представників у турнірах УЄФА (2/5 = 0,4). В загальному виступи наших клубів в єврокубковому сезоні 2020/21 поки принесли 1,8 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА kassiesa.net

Якщо Україна залишиться на 13-му місці, то в 2021/22-му нашу країну в змаганнях під егідою УЄФА представлять п'ять команд: дві в Лізі чемпіонів (одна почне з другого раунду кваліфікації, інша – з третього) і три в Лізі Європи (дві стартують з другого етапу відбору й одна – з третього). Відзначимо, що в нинішньому сезоні чемпіон України "Шахтар" напряму потрапив у груповий турнір ЛЧ, а бронзовий призер УПЛ "Зоря" автоматично вийшла до групи ЛЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралієць українського походження Микита Рукавиця забив гол і допоміг своїй команді вибити російський "Ростов" з Ліги Європи, а наш співвітчизник Сергій Вакуленко вивів команду в плей-оф кваліфікації, забивши переможний м'яч у другому поєдинку поспіль.