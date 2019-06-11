Вперше в історії! Україна вийшла у фінал ЧС із футболу U-20, перегравши Італію

Молодіжна збірна України з футболу вперше в своїй історії вийшла у фінал чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Італія.

Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри. За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Більшу частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка далекими передачами оживляючи матч.

Україна – Італія

Було помітно, що грали команди, якi пропустили менше всіх у турнірі (по три м'ячі кожна). Ближче до середини тайму наші футболісти перехопили ініціативу, почавши потроху напружувати італійського голкіпера, але на темпі гри це не позначилося.

Україна – Італія

Перед перервою обидві збірні порадували своїх уболівальників декількома атаками. На небезпечний штрафний від Булеца, "cкуадра адзура" відповіла не менш небезпечним випадом.

Італійці впевненіше почали і другий тайм. На 8-й хвилині Феномонті виграв у швидкості в Попова й утік один на один із Луніним, але воротар "Леганеса" відбив гарматний постріл в упор. У ці хвилини була дуже помітна різниця в швидкостях між командами. Українці часто не встигали за своїми суперниками.

Україна – Італія

Україна – Італія

Захопившись атакою, збірна Італії забула про захист і пропустила наш контрвипад. Булеца в районі 11-метрової позначки замкнув фланговий простріл Коноплі.

Після цього "синьо-жовті" відійшли в захист, зробивши акцент на контратаках. Супряга не зміг реалізувати шикарний вихід один на один. На 79-й хвилині Попов отримав другу жовту за акторський фол проти Пінамонті й був видалений. У меншості Україна не тільки не притулилася до своїх воріт, але й мала чудову нагоду подвоїти рахунок, коли за 7 хвилин Кащук влупив у поперечину.

На 2-й доданій хвилині трапилася справжня драма. Італійці забили гол, але після перегляду VAR рефері відмінив це взяття воріт, зафіксувавши порушення правил зі сторони Скамаккі.

Фінал пройде в суботу, 15 червня. Початок – о 19:00. Суперником українців у вирішальному матчі буде Південна Корея.

Україна – Італія

Україна – Італія

Україна – Італія

Україна – Італія

Україна U-20 – Італія U-20 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65 Булеца.

Україна U-20 – Лунін, Попов, Бондар, Конопля, Чех (Хахльов, 69), Безкоровайний, Дрішлюк, Корнієнко, Булеца (Сафронов, 83), Сікан (Супряга, 63), Кащук.

Італія U-20 – Пліццарі, Пеллегріні, Дель Прато, Раньєрі, Габбі, Еспозіто (Капоне, 73), Фраттезі (Альберіко, 46), Белланова, Тріпальделлі (Олівьері, 84), Скамакка, Пінамонті.

Попередження: Сікан (1), Попов (55), Раньєрі (75).

Вилучення: Попов (79).

Нагадаємо, що на молодіжному чемпіонаті з футболу збірна України, зламавши опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювала путівку в 1/8 фіналу турніру, де в першому раунді плей-офф без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.

У чвертьфіналі команда Олександра Петракова, обігравши Колумбію (1:0), вперше в своїй історії вийшла у півфінал мундіалю.

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