Україна вперше в історії обіграла Іспанію: спортивні підсумки 13 жовтня
Збірна України з футболу сенсаційно обіграла Іспанію в Лізі націй, а лідер "Шахтаря" Тайсон оголосив про те, що йде з команди.
Крім того, Андрій Шевченко на тренуванні перед матчем з Іспанією поставив на місце гравця "Динамо" Віталія Миколенка.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 13 жовтня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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