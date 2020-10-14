Україна вперше в історії обіграла Іспанію: спортивні підсумки 13 жовтня

Збірна України з футболу сенсаційно обіграла Іспанію в Лізі націй, а лідер "Шахтаря" Тайсон оголосив про те, що йде з команди.

Крім того, Андрій Шевченко на тренуванні перед матчем з Іспанією поставив на місце гравця "Динамо" Віталія Миколенка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 13 жовтня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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