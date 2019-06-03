Україна вийшла до історичного чвертьфіналу ЧС з футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу в перші в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, який в ці дні проходить в Польщі.

У першому раунді плей-офф турніру команда Олександра Петракова без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.

У цій зустрічі все вирішено було ще в першому таймі. На 21-й хвилині нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан скористався пасом свого одноклубника Юхима Коноплі і акуратно підправив м'яч у сітку.

Україна забиває Панамі! 💪🔥 1: 0 pic.twitter.com/REEvsYJKdg - Футбол 24 (@ football24tv) 3 червня 2019 р

А буквально перед самою перервою "жовто-сині" нокаутували суперника двома точними ударами. Спочатку захисник "Динамо" Денис Попов підкараулив помилку воротаря панамців і буквально з метра забив свій третій гол на турнірі.

Як Україна подвоїла свою предпочтение! ❤🔝 pic.twitter.com/EW8e84HJ80 - Футбол 24 (@ football24tv) 3 червня 2019 р

У компенсований час Сікан оформив дубль. Причому нашому форварду знову асистував Конопля.

Початок другої половини почалося з гола у ворота нашого воротаря Андрія Луніна, якого в упор розстріляв Уокер. Але після цієї помилки захисників українців "жовто-сині" взяли гру під свій контроль.

Підопічні Петракова створили ще кілька моментів біля чужих воріт, один з яких завершився голом Булеца.

У чвертьфіналі наша збірна зіграє з колумбійцями, які напередодні лише в серії пенальті вирвали перемогу у Новій Зеландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков розлютився після перемоги на чемпіонаті світу з футболу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!