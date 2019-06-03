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Україна вийшла до історичного чвертьфіналу ЧС з футболу U-20

6.2тЧитати матеріал російською

Молодіжна збірна України з футболу в перші в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, який в ці дні проходить в Польщі.

У першому раунді плей-офф турніру команда Олександра Петракова без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.

У цій зустрічі все вирішено було ще в першому таймі. На 21-й хвилині нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан скористався пасом свого одноклубника Юхима Коноплі і акуратно підправив м'яч у сітку.

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А буквально перед самою перервою "жовто-сині" нокаутували суперника двома точними ударами. Спочатку захисник "Динамо" Денис Попов підкараулив помилку воротаря панамців і буквально з метра забив свій третій гол на турнірі.

У компенсований час Сікан оформив дубль. Причому нашому форварду знову асистував Конопля.

Початок другої половини почалося з гола у ворота нашого воротаря Андрія Луніна, якого в упор розстріляв Уокер. Але після цієї помилки захисників українців "жовто-сині" взяли гру під свій контроль.

Підопічні Петракова створили ще кілька моментів біля чужих воріт, один з яких завершився голом Булеца.

У чвертьфіналі наша збірна зіграє з колумбійцями, які напередодні лише в серії пенальті вирвали перемогу у Новій Зеландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков розлютився після перемоги на чемпіонаті світу з футболу.

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Місце
Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Леонова Екатерина
Леонова Екатерина
Моя искpeнняя 6лaгoдaрнocть тeм, кто показaл мнe этoт пpекpaсный сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁sn34l4 Прocто пpойдя пpоcтой oпрoc пoлyчила пoчти полyгoдовую зapплaтy)) Пoльзуйтесь, покa eсть вoзможноcть=)
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