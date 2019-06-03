Україна вийшла до історичного чвертьфіналу ЧС з футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу в перші в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, який в ці дні проходить в Польщі.
У першому раунді плей-офф турніру команда Олександра Петракова без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.
У цій зустрічі все вирішено було ще в першому таймі. На 21-й хвилині нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан скористався пасом свого одноклубника Юхима Коноплі і акуратно підправив м'яч у сітку.
Україна забиває Панамі! 💪🔥 1: 0 pic.twitter.com/REEvsYJKdg- Футбол 24 (@ football24tv) 3 червня 2019 р
А буквально перед самою перервою "жовто-сині" нокаутували суперника двома точними ударами. Спочатку захисник "Динамо" Денис Попов підкараулив помилку воротаря панамців і буквально з метра забив свій третій гол на турнірі.
Як Україна подвоїла свою предпочтение! ❤🔝 pic.twitter.com/EW8e84HJ80- Футбол 24 (@ football24tv) 3 червня 2019 р
У компенсований час Сікан оформив дубль. Причому нашому форварду знову асистував Конопля.
А ось і третій ... 💪- Футбол 24 (@ football24tv) 3 червня 2019 р
Сікан оформляє дубль Вже у Першому таймі🔝 #UkrPan # U20WC2019 # U20WorldCup # УкраїнаПанама pic.twitter.com/6lffR7AlQm
Початок другої половини почалося з гола у ворота нашого воротаря Андрія Луніна, якого в упор розстріляв Уокер. Але після цієї помилки захисників українців "жовто-сині" взяли гру під свій контроль.
Підопічні Петракова створили ще кілька моментів біля чужих воріт, один з яких завершився голом Булеца.
Витягуйте 4-й👏— Футбол 24 (@football24tv) 3 июня 2019 г.
Це розгром Панами💣
А от пропустили необов'язковий гол🤔#UkrPan #U20WC2019 #U20WorldCup #УкраїнаПанама pic.twitter.com/d0zcMTc8fr
У чвертьфіналі наша збірна зіграє з колумбійцями, які напередодні лише в серії пенальті вирвали перемогу у Новій Зеландії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков розлютився після перемоги на чемпіонаті світу з футболу.
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