Україна виграла чемпіонат світу з футболу U-20

Молодіжна збірна України вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U-20. Фінальний матч проти Південної Кореї на стадіоні "Відзев" у польському Лодзі завершився з рахунком 3:1.

ЯСКРАВИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ ФІНАЛУ ЧС-2019

Початок матчу став шокуючим для українських уболівальників, які зібралися на арені, і фантастично виконали наш гімн перед грою.

Данило Безкоровайний не впорався з хвилюванням і вже на 2-й хвилині порушив правила на корейці в небезпечній близькості від нашої штрафної.

Україна - Південна Корея

Головний арбітр Ісмаїл Елфатх з США пенальті не побачив, але після підказки VAR призначив 11-метровий. Андрій Лунін не вгадав напрямок м'яча - 0:1.

Забивши швидкий гол азіати перегрупувалися, побудувавши свою гру від оборони. Корейці відразу відтягалися на свою половину, не даючи розігнатися українцям, і позбавляючи їх оперативного простору. Нашим футболістам доводилося шукати вільні зони, що суттєво гальмувало атаки.

Україна - Південна Корея

Україна - Південна Корея

"Синьо-жовтим" дуже не вистачало диспетчера між середньою лінією поля і атакою, де за півтайма ми змогли нанести лише один удар в площину воріт.

Неймовірний шанс випав нам на 34-й хвилині. У Хахльова вибили м'яч, він несподівано відскочив до Супряги і динамівець, не розгубившись, тицьнув носком в кут - 1:1.

Україна - Південна Корея

Наші продовжили тиснути приголомшених корейців, притиснувши їх до воріт, але забити гол до перерви не змогли.

Зате їм це вдалося зробити в дебюті другого тайму. На 53-й хвилині Конопля віддав гострий пас на хід Супрязi і форвард "Динамо", який спiймав кураж в матчі, чітко поклав в дальній кут - 2:1.

Корейці поступово перехопили ініціативу. На 70-й хвилині після подачі кутового кореєць пробив точно в рамку, Лунін ефектно зреагував і перевів м'яч у поперечину.

У заключні моменти збірна України підсіла. Гостро відчувався брак Попова, який заробив видалення в матчі з Італією. Південна Корея влаштувала справжній штурм, а Україна огризалася контратаками, одна з яких стала для номінальних гостей фатальною.

Цітаішвілі вдався шикарний спринтерський забіг, після чого хавбек "Динамо" з-за штрафної ювелірним "пострілом" у дальній кут поставив в щоглі точку - 3:1.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 3:1

Голи: 0:1 – 5, пенальті Лі Кан Ін, 1:1 – 34 Супряга, 2:1 – 52 Супряга, 3:1 – 89 Цітаішвілі.

Україна U-20 – Лунін, Сафронов, Бондар, Конопля, Безкоровайний, Хахльов (Чех, 57), Корнієнко, Дрішлюк, Цітаішвілі, Булеца, Супряга (Сікан, 62).

Україна - Південна Корея

Україна - Південна Корея

Україна - Південна Корея

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на ЧС U-20 стартувала з перемоги над США (2:1). У другому турі групового етапу ми зломили опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювавши путівку в плей-офф. У третьому турі українці зіграли внічию з Нігерією (1:1) і посіли підсумкове перше місце.

В 1/8 фіналу наші футболісти без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1, а в чвертьфіналі виявилися сильнішими Колумбії (1:0), вперше в своїй історії вийшла в півфінал мундіалю.

У півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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