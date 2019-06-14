Україна "вбила": визначився володар "бронзи" ЧС із футболу U-20

Молодіжна збірна Італії поступилася команді Еквадору в матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу 2019 року.

"Адзурріні" не змогли оговтатися після поразки від України в півфіналі турніру і поступилися в "малому фіналі" – 0:1.

Італія – Еквадор

Гра вийшла дуже закритою, а основні події відбулися в овертаймі. На 95-й хвилині італійці отримали право на пробиття пенальті, проте Марко Олів'єрі не зміг переграти голкіпера південноамериканців.

Розплата прийшла вже через шість хвилин, коли Річард Міна приголомшив суперника точним ударом і вивів усю команду вперед. Еквадорцям вдалося втримати перевагу і завоювати бронзові медалі.

La verdad que estaba muy emocionado por el partido, cuando entró Richard Mina, en mi mente me paso y dije ojalá haga un gol Richard para gritarlo como lo hicieron con #Carapaz, se cumplió ese anhelo de quedar terceros por primera vez en un mundial #Sub20. #Ecuador #MundialSub20 pic.twitter.com/QJ4uuVATwN — Charles Rey (@_charlesrey) June 14, 2019

Італія – Еквадор

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України U-20 розповів про підлості італійських футболістів у півфіналі чемпіонату світу.

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