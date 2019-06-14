ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Україна "вбила": визначився володар "бронзи" ЧС із футболу U-20

37.4тЧитати матеріал російською

Молодіжна збірна Італії поступилася команді Еквадору в матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу 2019 року.

"Адзурріні" не змогли оговтатися після поразки від України в півфіналі турніру і поступилися в "малому фіналі" – 0:1.

Італія – Еквадор

Італія – Еквадор

Гра вийшла дуже закритою, а основні події відбулися в овертаймі. На 95-й хвилині італійці отримали право на пробиття пенальті, проте Марко Олів'єрі не зміг переграти голкіпера південноамериканців.

Новини
"5:5, 6:6..." Тренер українців висловився про фінал ЧС із футболу U-20

Розплата прийшла вже через шість хвилин, коли Річард Міна приголомшив суперника точним ударом і вивів усю команду вперед. Еквадорцям вдалося втримати перевагу і завоювати бронзові медалі.

Італія – Еквадор

Італія – Еквадор

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України U-20 розповів про підлості італійських футболістів у півфіналі чемпіонату світу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel