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Україна увірвалася до топ-25 рейтингу ФІФА

9.2тЧитати матеріал російською

Після чергових матчів відбору Євро-2020 чоловіча збірна України з футболу увійшла до топ-25 кращих у світі.

Про це свідчать дані оновленого рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Збірна України

Збірна України

Завдяки розгрому збірної Сербії (5:0) і перемозі над Люксембургом (1:0) "жовто-сині" набрали 20 очок, піднялися одразу на три рядки, і займають на сьогодні 24-те місце. Цікаво, що серби після фіаско у Львові відкотилися аж на п'ять позицій, опинившись 34-ми.

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Лідерство в рейтингу як і раніше утримує Бельгія, яка випереджає Францію і Бразилію.

Україна увірвалася до топ-25 рейтингу ФІФА

Найбільшого прогресу за останній місяць домоглися вірмени, малайзійці та угорці, які злетіли одразу на дев'ять рядків. Росія розташувалася на 43-му місці.

Зазначимо, що жіноча збірна України також іде 24-ю в рейтингу ФІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії висловили своє захоплення грою команди Андрія Шевченка в кваліфікації до чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Після матчу з Сербією, який відбувся у Львові 7 червня, УЄФА завів справу щодо української асоціації.

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Тема
Євро-2020
Тег
збірна України з футболу
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Великая на 43... Это как же так
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Kiev Mangust, Ну в таком случае уточните на каком месте находится сборная США?
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