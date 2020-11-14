Україна увійшла в історію Ліги націй. Відео

Максим Іншаков Футбол 17:54, 14.11.2020

Вперше в історії Ліги націй футбольний матч між цими командами судила повністю жіноча бригада арбітрів, водночас всі судді були з України.

На зустрічі Сан-Марино – Гібралтар головним рефері працювала харків'янка Катерина Монзуль. Їй на лініях допомагали Марина Стрілецька (Суми) та Олександра Ардашева (Київ).

НА 49-й хвилині Монзуль за небезпечну гру видалив санмарінскіх захисника Давида Сімончіні.

Раніше француженка Стефані Фраппар працювала на вересневому матчі Ліги націй між Мальтою і Латвією (1:1), але тоді в її суддівській бригаді були чоловіки.

Нагадаємо, що останнім поєдинком, на якому працювала Монзуль стало головне українське дербі між "Динамо" і "Шахтарем" (0:3), яке відбулося 8 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фраппар увійшла в історію Ліги Європи, відпрацювавши на матчі "Лестер" – "Зоря".

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