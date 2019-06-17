Україна U-20 викликала заздрість у Росії: спортивні підсумки 16 червня

Кубинський боксер Юніер Дортікос виграв півфінал WBSS, завоювавши пояс Олександра Усика, а в Росії прийшли в захват від успіху збірної України U-20 на чемпіонаті світу з футболу.

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Крім того, британець Тайсон Ф'юрі нокаутував Тома Шварца в Лас-Вегасі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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