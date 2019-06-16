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Україна стала чемпіоном світу з футболу: спортивні підсумки 15 червня

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Молодіжна збірна України вперше в історії нашої країни виграла чемпіонат світу з футболу, і непереможний український боксер виграв чемпіонський бій потужним нокаутом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 15 червня.

Україна стала чемпіоном світу з футболу: спортивні підсумки 15 червня

Крім того, Ахметов пішов на рішучий крок через "Шахтаря", а сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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