Україна стала чемпіоном світу з футболу: спортивні підсумки 15 червня

Молодіжна збірна України вперше в історії нашої країни виграла чемпіонат світу з футболу, і непереможний український боксер виграв чемпіонський бій потужним нокаутом.

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Крім того, Ахметов пішов на рішучий крок через "Шахтаря", а сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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