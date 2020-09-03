Україна – Швейцарія: онлайн відео голів Ліги націй

Максим Іншаков Футбол 22:13, 3.09.2020 Оновлено: 22:47, 3.09.2020

Збірна України з футболу в ці хвилини грає проти національної команди Швейцарії в першому турі нового сезону Ліги націй

Матч в Лізі А групи 4 проходить на "Арені Львів". Вже на 14-й хвилині Ярмоленко ювелірним ударом п'ятою відкрив рахунок.

Україна – Швейцарія 1:1 (другий тайм)

Гол: 1:0 – 14 Ярмоленко.

1:1 – 41 Сеферович

Україна – Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Мораес.

Швейцарія – Зоммер, Мбабу, Родрігес, Ельведі, Аканджі, Джака, Цубер, Соу, Варгас, Сеферович, емболії.

Відзначимо, що свій останній офіційний поєдинок "жовто-сині" провели в листопаді минулого року у відборі до Євро-2020, коли зіграли внічию з сербами на виїзді 2:2.

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