Україна – Швейцарія: онлайн відео голів Ліги націй
Збірна України з футболу в ці хвилини грає проти національної команди Швейцарії в першому турі нового сезону Ліги націй
Матч в Лізі А групи 4 проходить на "Арені Львів". Вже на 14-й хвилині Ярмоленко ювелірним ударом п'ятою відкрив рахунок.
Україна – Швейцарія 1:1 (другий тайм)
Гол: 1:0 – 14 Ярмоленко.
1:1 – 41 Сеферович
Україна – Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Мораес.
Швейцарія – Зоммер, Мбабу, Родрігес, Ельведі, Аканджі, Джака, Цубер, Соу, Варгас, Сеферович, емболії.
Відзначимо, що свій останній офіційний поєдинок "жовто-сині" провели в листопаді минулого року у відборі до Євро-2020, коли зіграли внічию з сербами на виїзді 2:2.