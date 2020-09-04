Україна – Швейцарія: огляд переможного матчу Ліги націй

Збірна України з перемоги стартувала в Лізі націй.

Збірна України в 1-му турі Ліги націй УЄФА здобула складну домашню перемогу над гостями зі Швейцарії.

Зустріч перед порожніми трибунами "Арени Львів" завершилась з рахунком 2:1.

Уже в дебюті зустрічі Ярмоленко відкрив рахунок. У другому таймі українці пропустили, але чудовий удар Зінченка приніс нашій команді необхідні 3 очки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд гри.

Україна – Швейцарія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 14 Ярмоленко, 1:1 – 41 Сеферович, 2:1 – 68 Зінченко.

Україна – Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Мораес.

Швейцарія – Зоммер, Мбабу, Родрігес, Ельведі, Аканджі, Джака, Цубер (Штеффен, 46), Соу (Ебішер, 82), Варгас (Аджеті, 73), Сеферович, Эмболо.

Попередження: Ельведі (59), Штеффен (83), Тимчик (86).

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкуренти України по групі 4 Ліги А Іспанія і Німеччина розписали нічию. При цьому рятівний гол був забитий на 90-й хвилині.

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