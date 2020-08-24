Україна – Швейцарія: названо фаворита матчу Ліги націй

Збірна України з футболу не вважається фаворитом стартового матчу нового розіграшу Ліги націй зі Швейцарією.

Команда Андрія Шевченка в елітному дивізіоні турніру зустрінеться з "червоно-білими" в четвер, 3 вересня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Швейцарія. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Аналітики віддають невелику перевагу гостям. Ставки на перемогу Швейцарії приймаються з коефіцієнтом 2,50. Нічия оцінюється котируванням 3,20. А показники на успіх українців досягають рівня 2,70.

Зазначимо, що свій останній поєдинок "жовто-сині" провели в листопаді торік у відборі до Євро-2020, коли зіграли внічию із сербами на виїзді 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко опублікував список гравців, викликаних на найближчий тренувальний збір національної команди.

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