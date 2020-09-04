Україна – Швейцарія: Федецький назвав вболівальників розбалуваними

Збірна України Андрія Шевченка своєю грою та результатами в буквальному сенсі розбалували своїх шанувальників.

Таку думку висловив ексгравець національної команди, а нині телеексперт Артем Федецький, коментуючи в ефірі каналу "Футбол 1" перемогу "жовто-синіх" над Швейцарією у Лізі націй.

"Ми стали розбалувані. Звикли до крутого і атакуючому футболу, коли команда швидко переходить від оборони в атаку, з класним результатом і перемогами. Сьогодні хлопцям було важко! Хлопці – молодці! Вони проявили характер. Так, Швейцарія здорово грала, непогано пресингувала, володіла м'ячем, шикарно атакувала флангами. Проте хлопці впоралися!" – заявив Федецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович поскаржився на УЄФА після поразки від України на старті Ліги націй.

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