Україна – Швейцарія: дивитися онлайн матчу Ліги націй

Збірна України дебютує в Дивізіоні А Ліги націй. УАФ
Збірна України з футболу в четвер, 3 вересня, стартує у новому розіграші Ліги націй.
Наша команда завдяки успішному виступу у попередньому сезоні потрапила до Дивізіону А, де зіграє з найкращими командами планети. Першим суперником "жовто-синіх" стане Швейцарія. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена-Львів". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Швейцарія. Початок – о 21:45.
Побачити гру можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна".
Крім того, поєдинок покаже спеціалізований "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична стадія.
Аналітики змінили котирування на матч. Якщо раніше вони віддавали невелику перевагу гостям, то зараз фаворитом вважаються українці. Ставки на їх перемогу приймаються з коефіцієнтом 2,35 (було – 2,80).
Нічия оцінюється котируванням 3,10 (було – 3,20). А показники на успіх "червоно-білих" досягають рівня 3,00 (було – 2,70).
Андреас Екберг – арбітр матч між Україною та Швейцарією.
Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів зі Швеції, яку очолить Андреас Екберг.
Допомагати йому будуть лайнсмени Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Каспар Сьйоберг.
Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:
– Ми будемо ризикувати. Не бачу проблем в тому, щоб пробувати давати практику молодим гравцям. Якщо ми побачимо, що вони готові, то цей ризик буде виправданий на майбутнє. Дивізіон дуже серйозний. Для нас було б престижно в ньому залишитися. Будемо за це боротися. Але я не бачу проблем, навіть якщо у нас буде якийсь негативний результат. Ми на це не налаштовуємося, в жодному разі. Для нас важливо показати якість футболу.
Володимир Петкович, головний тренер збірної Швеццаріі:
– Україна явно ставиться до Ліги націй дуже серйозно і хоче добре виступити. Але конкретніше про цих суперників поговоримо перед грою. Зараз в першу чергу важливо зосередитися на собі. У короткостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб вигравати в кожному матчі, а в довгостроковій – якнайкраще виступити в турнірі. Ми побачили, як приємно опинитися у фінальному турнірі чотирьох Ліги націй. Але в цей раз буде ще складніше.
Україна: Пятов – Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Болбат, Коноплянка, Зінченко, Коваленко, Ярмоленко, Степаненко, Яремчук
Швейцарія: Зоммер – Аканджі, Ельведі, Родрігес, Мбабу, Джака, Цубер, Штеффен, Соу, Емболо, Сеферович
Команди провели одна з одною дві зустрічі. Одна з них увійшла до історії збірної України. В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 наша команда здобула перемогу в серії пенальті і вийшла до історичного для себе чвертьфіналу Мундіалю.
Крім того, в 2010-му році відбувся товариський матч, який завершився внічию 2:2.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав найбільшу проблему своєї команди.
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