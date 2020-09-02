Україна – Швейцарія: дивитися онлайн матчу Ліги націй

Збірна України з футболу в четвер, 3 вересня, стартує у новому розіграші Ліги націй.

Наша команда завдяки успішному виступу у попередньому сезоні потрапила до Дивізіону А, де зіграє з найкращими командами планети. Першим суперником "жовто-синіх" стане Швейцарія. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена-Львів". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Швейцарія. Початок – о 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ШВЕЙЦАРІЯ

Побачити гру можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна".

Крім того, поєдинок покаже спеціалізований "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична стадія.

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ШВЕЙЦАРІЯ

Аналітики змінили котирування на матч. Якщо раніше вони віддавали невелику перевагу гостям, то зараз фаворитом вважаються українці. Ставки на їх перемогу приймаються з коефіцієнтом 2,35 (було – 2,80).

Нічия оцінюється котируванням 3,10 (було – 3,20). А показники на успіх "червоно-білих" досягають рівня 3,00 (було – 2,70).

Андреас Екберг – арбітр матч між Україною та Швейцарією.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів зі Швеції, яку очолить Андреас Екберг.

Допомагати йому будуть лайнсмени Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Каспар Сьйоберг.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Ми будемо ризикувати. Не бачу проблем в тому, щоб пробувати давати практику молодим гравцям. Якщо ми побачимо, що вони готові, то цей ризик буде виправданий на майбутнє. Дивізіон дуже серйозний. Для нас було б престижно в ньому залишитися. Будемо за це боротися. Але я не бачу проблем, навіть якщо у нас буде якийсь негативний результат. Ми на це не налаштовуємося, в жодному разі. Для нас важливо показати якість футболу.

Володимир Петкович, головний тренер збірної Швеццаріі:

– Україна явно ставиться до Ліги націй дуже серйозно і хоче добре виступити. Але конкретніше про цих суперників поговоримо перед грою. Зараз в першу чергу важливо зосередитися на собі. У короткостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб вигравати в кожному матчі, а в довгостроковій – якнайкраще виступити в турнірі. Ми побачили, як приємно опинитися у фінальному турнірі чотирьох Ліги націй. Але в цей раз буде ще складніше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Пятов – Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Болбат, Коноплянка, Зінченко, Коваленко, Ярмоленко, Степаненко, Яремчук

Швейцарія: Зоммер – Аканджі, Ельведі, Родрігес, Мбабу, Джака, Цубер, Штеффен, Соу, Емболо, Сеферович

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди провели одна з одною дві зустрічі. Одна з них увійшла до історії збірної України. В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 наша команда здобула перемогу в серії пенальті і вийшла до історичного для себе чвертьфіналу Мундіалю.

Крім того, в 2010-му році відбувся товариський матч, який завершився внічию 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав найбільшу проблему своєї команди.

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