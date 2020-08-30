Україна – Швейцарія: де дивитися матч Ліги націй

Збірна України з футболу у четвер, 3 вересня, проведе свій перший матч у Лізі націй УЄФА. Підопічні Андрія Шевченка в рамках 1-го туру в Лізі А групи 4 приймуть команду Швейцарії.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Україна – Швейцарія. Початок – о 21:45.

Відзначимо, що зустріч на "Арені-Львів" пройде без глядачів через карантин в Україні, що викликан пандемією коронавiрусу.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Крім того, трансляцію зі Львова в своїй ефірній сітці запланували російський мовник "Матч! Футбол 1".

Відзначимо, що свій останній офіційний поєдинок "жовто-сині" провели в листопаді минулого року в відборі до Євро-2020, коли зіграли внічию з сербами на виїзді 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко опублікував список гравців, викликаних на найближчий тренувальний збір національної команди.

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