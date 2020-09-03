Україна – Швейцарія: букмекери змінили прогноз на матч

Збірна України стала вважатися фаворитом стартового матчу Ліги націй із командою Швейцарії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена-Львів" у четвер, 3 вересня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Швейцарія. Початок гри – о 21:45.

Аналітики змінили котирування на гру. Ставки на перемогу збірної України приймаються з коефіцієнтом 2,30 (було – 2,70). Нічия оцінюється показником 3,10 (було – 3,20). А показники на успіх гостей виросли з 2,50 до 3,00.

Відзначимо, що для українців гра у Львові стане дебютною в дивізіоні А Ліги націй. У минулому розіграші команда Андрія Шевченка впевнено виграла групу в дивізіоні В і отримала право на підвищення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у одного з тренерів збірної Швейцарії було виявлено коронавірус напередодні гри з Україною.

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