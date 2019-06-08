"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної

Фантастична перемога збірної України з футболу над Сербією викликала захват серед російських уболівальників.

В інтернеті користувачі визнаються в неймовірній силі нашої команди, відзначаючи її перевага над нинішньої збірної Російської Федерації.

"Україна шикарна! Розривають міцну збірну Сербії. Шева для української команди, як Зідан для мадридських хлопців", "Шкода Україна з нашими зіграти не зможе найближчим часом. Дерев'яних солдат вусатого фізрука б рознесли так, що на Першому каналі місяць б заграва палахкотіло" , - зазначають коментатори.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилась з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

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