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"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної

2.4тЧитати матеріал російською

Фантастична перемога збірної України з футболу над Сербією викликала захват серед російських уболівальників.

В інтернеті користувачі визнаються в неймовірній силі нашої команди, відзначаючи її перевага над нинішньої збірної Російської Федерації.

"Україна шикарна! Розривають міцну збірну Сербії. Шева для української команди, як Зідан для мадридських хлопців", "Шкода Україна з нашими зіграти не зможе найближчим часом. Дерев'яних солдат вусатого фізрука б рознесли так, що на Першому каналі місяць б заграва палахкотіло" , - зазначають коментатори.

"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної
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Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилась з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

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Тема
Євро-2020
Теги
збірна Сербії з футболузбірна України з футболу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Открою вам животным маленькую тайну...нам на свою то сборную ныне наплевать...а уж на вашу и подавно...насрать
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леня зе
леня зе
ща у кастрюль мозг закипит.как так никакой агрессии.ба-бах.
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