Україна – Сербія: відео-огляд матчу відбору Євро-2020

Збірна України розгромила команду Сербії в третьому турі відбіркового етапу чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

На "Арені Львів" підопічні Андрія Шевченка не залишили жодного шансу супернику, знищивши його – 5:0.

Україна – Сербія Футбольний сою Сербії

Героями зустрічі стали півзахисники "жовто-синіх" Віктор Циганков та Євген Коноплянка, які оформили по дублю, і нападник Роман Яремчук. Крім того, варто відзначити відмінні дії Руслана Малиновського та Олександра Зінченка. Останній і зовсім став кращим гравцем матчу, встигаючи діяти по всій ширині поля.

Ця перемога дозволила українцям закріпити лідерство в групі В. Вашій увазі відео найгостріших моментів гри у Львові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч назвав "дурними" голи української команди в матчі відбору Євро-2020.

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