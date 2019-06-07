Україна – Сербія: дивитися онлайн відбір Євро-2020

Збірна України в п'ятницю, 7 червня, проведе третій матч відбіркового циклу до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

У Львові на стадіоні "Арена Львів" підопічні Андрія Шевченка зіграють з одним зі своїх прямих конкурентів за путівку на континентальну першість Сербією. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Сербія. Початок гри – о 21:45.

збірна України

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – СЕРБІЯ

Ті, хто не зможе підтримати збірну України на стадіоні, мають можливість це зробити завдяки трансляції на загальнонаціональному телеканалі "Україна".

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Крім того, показ зі Львова проведе спеціалізований "Футбол 1", де вболівальникам також запропонують традиційну аналітичну студію за участю експертів і журналістів.

вболівальники збірної України

Також поєдинок в прямому ефірі можна буде побачити завдяки російському мовнику "Матч ТВ" і білоруському "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ – СЕРБІЯ

Незначна перевага, на думку букмекерів, є у господарів поля. Ставки на перемогу української команди приймаються з коефіцієнтом 2,70.

Нічия оцінюється котируванням 3,00. Такого ж рівня досягають показники на успіх збірної Сербії.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч в УЄФА довірили досвідченій бригаді арбітрів з Іспанії на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.

Матеу Лаос

Допомагати йому будуть лайнсмени По Себріан Девіс і Роберто дель Паломар. Резервним суддею виступить Хосе Луїс Мунуера Монтеро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Ми залишили в команді двох футболістів, які не братимуть участі в матчах проти Сербії та Люксембургу. Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми, він знаходиться в колективі в групі підтримки. Його присутність важлива для його партнерів, перш за все, в психологічному аспекті. Ми хочемо, щоб він швидше відновився, але взяти участь в двох матчах, звичайно, не зможе. Також в індивідуальному режимі тренується Марлос. Сербія дуже хороша команда. Багато талановитих гравців, які грають в хороших чемпіонатах. Вони дуже сильні індивідуально. Висока команда. Вивчили їх добре. У нас є певний план на гру. Якщо ми його виконаємо, будемо чекати на позитивний результат.

Андрій Шевченко

Младен Крстаїч, головний тренер збірної Сербії:

– Україна разом з Португалією є нашими конкурентами в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи. Ми їдемо до Львова, щоб домогтися позитивного результату. У нас є заготовки, і я обіцяю, що будуть відмінності в нашій грі в порівнянні з попередніми матчами. Ми добре проаналізували як Україна зіграла з Португалією в першому турі. Це буде дуже цікава гра, Україна напевно нас поважає. Ми вирушимо до Львова, щоб не програти.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Бурда, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Коноплянка, Малиновський, Циганков, Яремчук

збірна України

Сербія: Дмитрович – Рукавіна, Міленкович, Спаіч, Коларов, Ляїч, Гачіновіч Максимович, Тадич, Мітровіч, Йович

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Українці та серби провели один з одним чотири зустрічі, які носили товариський характер. У всіх перемога діставалася "жовто-синім", причому вони пропустили всього один гол.

В останній раз команди зустрічалися 15 листопада 2016 року. Тоді в Харкові підопічні Шевченка здобули перемогу – 2:0.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник "Дніпра" і "Динамо" Роман Зозуля був шокований ставленням до себе з боку тренерського штабу збірної України.

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