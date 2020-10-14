Україна сенсаційно обіграла Португалію і вийшла на Євро з першого місця: як це було. Відео

14 жовтня 2019 року збірна України здобула сенсаційну перемогу над Португалією на НСК "Олімпійський" в Києві та завоювала путівку на Євро-2020, забезпечивши собі перше місце у відбірковій групі.

Рахунок був відкритий вже на 6-й хвилині поєдинку. Марлос навісив з кутового, удар Сергія Кривцова парирував Руй Патрісіу, але Роман Яремчук першим встиг на добивання і відправив м'яч у сітку порожніх воріт. Ще через 20 хвилин нашій команді вдалося подвоїти перевагу після того, як Віталій Миколенко виконав ідеальний пас із флангу, а Андрій Ярмоленко з близької відстані пробив без шансів для голкіпера.

У другому таймі Україна довгий час стримувала тиск чинних чемпіонів Європи, але все ж пропустила. На 71-й хвилині м'яч після удару португальців рикошетом від стегна влучив у руку Тарасу Степаненку. Суддя Ентоні Тейлор після деяких роздумів все ж вказав на одинадцятиметрову позначку та вилучив з поля півзахисника "гірників", для якого жовта картка стала другою в матчі. Кріштіану Роналду впевнено реалізував пенальті, але більше його команда в час, що залишився до кінця матчу, забити не зуміла – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня 2020 року Україна вперше в своїй історії обіграла Іспанію. Сенсаційна перемога над іменитими суперниками трапилася в рамках Ліги націй.