Україна - Саудівська Аравія: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України з футболу в п'ятницю, 23 березня, проведе перший для себе матч у 2018 році. Команда Андрія Шевченка в іспанській Марбельї зустрінеться з учасником чемпіонату світу в Росії Саудівською Аравією. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Саудівська Аравія. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧУ УКРАЇНА - САУДІВСЬКА АРАВІЯ

Поспостерігати за грою "жовто-синіх" можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному телеканалі "Україна".

Крім того, поєдинок побачать глядачі спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри за традицією буде супроводжувати спеціальна студія за участю аналітиків.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА - САУДІВСЬКА АРАВІЯ

Букмекери здивували високими ставками на перемогу нашої команди. Показники на успіх підопічних Андрія Шевченка досягають рівня 2,06.

Нічия оцінюється котируванням 3,45. А поставити на успіх азіатської збірної можна з коефіцієнтом 3,60.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч в Марбельї довірили місцевому рефері Альберто Ундіано Мальєнко.

Допомагати йому будуть Роберто Алонсо Фернандес і Хав'єр Агілар Родрігес. Резервний суддя - Хав'єр Естрада Фернандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

- Маю велику інформацію по цій команді, тому що у нас є свої агенти, що працюють там. Ні для кого не секрет, що Сергій Ребров працює в Саудівській Аравії. Я з ним зустрічався, він мені розповів. Крім того, Вісенте, його помічник - був зв'язок з ним. У його команді досить велика кількість збірників. У Саудівській Аравії змінився тренер, але стиль гри особливо не змінюється. Команда вміє грати в футбол. Грає короткими і середніми передачами, непогано тримає м'яч. У них є непогані нападаючі. До цієї гри потрібно поставитися належним чином.

Як повідомляв "Обозреватель", Андрій Шевченко заявив, що не запрошуватиме нових футболістів на нинішній тренувальний збір.