Україна - Саудівська Аравія: онлайн-трансляція матчу

Збірна України в стартовому для себе матчі 2018 року зіграє з учасником чемпіонату світу Саудівською Аравією. Команда Андрія Шевченка зустрінеться з представниками Азії в іспанській Марбельї у п'ятницю, 23 березня.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Саудівська Аравія. Початок зустрічі - о 21:00.

Суперники зустрічаються між собою вдруге. Вперше команди перетнулися на пам'ятному для українців чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині.

Тоді в другому турі групового етапу "жовто-сині" під керівництвом Олег Блохіна здобули вражаючу перемогу - 4:0. Глядачі на стадіоні у Гамбурзі побачили голи у виконанні Андрія Русола, Сергія Реброва, Андрія Шевченка та Максима Калиниченка.

Та перемога повернула українців в боротьбу за плей-офф після нищівної поразки від Іспанії (0:4). У підсумку наша команда на дебютному для себе Мундіалі увійшла до вісімки найсильніших на планеті.

Відзначимо, що збірна Саудівської Аравії є найгіршою командою ЧС-2018 за рейтингом ФІФА, займаючи в ньому 69 місце. Саудівці будуть учасниками матчу-відкриття першості, в якому зіграють з Росією.

Товариський матч

Марбелья, Муніципальний стадіон

Головний арбітр: Ундіано Мальєнко (Іспанія)

Україна - Саудівська Аравія - 0:0

Як повідомляв "Обозреватель", букмекери здивували високими коефіцієнтами на перемогу збірної України в матчі з Саудівською Аравією.