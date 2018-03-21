Україна - Саудівська Аравія: букмекери здивували ставками на команду Шевченка

Збірна України не вважається беззаперечним фаворитом дебютного для себе матчу в 2018 році, в якому вона 23 березня зіграє з учасником чемпіонату світу з футболу Саудівською Аравією. Зустріч пройде на муніципальному стадіоні іспанської Марбельї.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Саудівська Аравія. Початок гри - о 21:00 за київським часом.

Поставити на перемогу підопічних Андрія Шевченка можна з дуже високим коефіцієнтом 2,06. Нічия оцінюється котируванням 3,45. А показники на успіх азіатської збірної досягають рівня 3,60.

При цьому аналітики сильно сумніваються, що гра вийде результативною. Ставки на те, що у матчі буде забито не менше трьох м'ячів, приймаються з коефіцієнтом 1,84.

Зазначимо, що команда Саудівської Аравії є найгіршою збірною Мундіалю-2018 за рейтингом ФІФА. У списку найсильніших у світі азіати займають 69 місце (українці - 35).

Як повідомляв "Обозреватель", головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що не розширюватиме заявку команди перед спарингами з аравійцями і японцями.