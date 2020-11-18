Україна програла Швейцарії. Немає різниці, коли ми отримаємо рішення УЄФА, – футбольна адвокатка

Футбольна адвокатка Юлія Богданова вважає, що збірній України за матч Ліги націй проти Швейцарії, який не вiдбувся, присудять технічну поразку 0:3, яка викине її з елітного дивізіону турніру.

За словами юристки, це вже незаперечний факт і скоро про нього буде оголошено офіційно.

"Україна вчора [18 листопада] програла Швейцарії. І вже немає різниці, коли ми отримаємо рішення УЄФА щодо вчорашньої поразки, нехай і з приставкою технічна. Це висновок, заснований на аналізі", – написала Богданова в Facebook.

Адвокатка впевнена в негативному результаті Facebook Юлії Богданової

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна була скасована після того, як у низки наших гравців було виявлено COVID-19.

Лікар кантону Люцерна пояснив своє рішення заборонити футболістам проводити матч. Пізніше директор збірної Швейцарії назвав ситуацію з грою ганьбою.

Нагадаємо, що гра 1-го туру між між цими командами завершилася з рахунком 2:1 на нашу користь.