Україна програла Польщі, не забивши пенальті і пропустивши з 30 метрів: підсумки спорту 11 листопада
Збірна України в товариському матчі програла команді Польщі, а борець Мігран Арутюнян відмовився здаватися в Нагірному Карабасі.
Крім того, вісім футболістів київського "Динамо" вилікувалися від коронавірусу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 11 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Збірна України з футболу програла у товариському матчі
8 футболістів "Динамо" вилікувалися від коронавірусу
Віцечемпіон Олімпіади відмовився здаватися в Нагірному Карабасі і записав відео
У чемпіонаті Ізраїлю стався рідкісний футбольний випадок. Відео
Українська бригада арбітрів увійде до історії Ліги націй
Боєць MMA "задушив" суперника до втрати свідомість. Відео
Павелко озвучив рішення по футболу в Україні через карантин вихідного дня