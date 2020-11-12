Україна програла Польщі, не забивши пенальті і пропустивши з 30 метрів: підсумки спорту 11 листопада

Збірна України в товариському матчі програла команді Польщі, а борець Мігран Арутюнян відмовився здаватися в Нагірному Карабасі.

Крім того, вісім футболістів київського "Динамо" вилікувалися від коронавірусу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 11 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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