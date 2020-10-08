Україна програла 1:7 Франції: спортивні підсумки 7 жовтня

Олександр Чеканов Футбол 09:10, 8.10.2020 Оновлено: 09:16, 8.10.2020

Збірна України з футболу програла Франції, пропустивши сім м'ячів, а київське "Динамо" підписало відразу трьох футболістів.

Крім того, у Фінляндії футболіст Антті Макіярві забив неймовірний гол.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 7 жовтня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Пропустивши 7 голів, збірна України зазнала найбільшої поразки в історії

Шевченко прокоментував найрозгромнішу поразку в історії збірної України

Автор найзнаменитішого пенальті в світі впав у кому

У Фінляндії футболіст забив гол дальнім ударом, пустивши м'яч за фантастичною траєкторією. Відео

Український чемпіон світу з боксу пішов у політику

"Динамо" офіційно оголосило про підписання трьох футболістів

Рекордсмен "Шахтаря" звернувся до Путіна, Трампа і Макрона через війну у Нагірному Карабасі

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Тихановську оголосили в розшук у Росії: її штаб вже відреагував

Зеленський: ми впевнено йдемо до повноправного членства в Євросоюзі, отримали позитивну відповідь

У центрі Санкт-Петербурга чоловік спалив себе у "подарунок Путіну" – ЗМІ. Відео 21+

Шовковського внесли до заявки збірної України на матч із Францією

У мережі згадали "пророцтво" Зеленського-президента: всі 5 років я нічого не робив