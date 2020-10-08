Україна програла 1:7 Франції: спортивні підсумки 7 жовтня

Збірна України з футболу програла Франції, пропустивши сім м'ячів, а київське "Динамо" підписало відразу трьох футболістів.

Крім того, у Фінляндії футболіст Антті Макіярві забив неймовірний гол.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 7 жовтня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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