Україна програла 1:7 Франції: спортивні підсумки 7 жовтня
Збірна України з футболу програла Франції, пропустивши сім м'ячів, а київське "Динамо" підписало відразу трьох футболістів.
Крім того, у Фінляндії футболіст Антті Макіярві забив неймовірний гол.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 7 жовтня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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