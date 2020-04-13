Україна прийме Євро-2020? ЗМІ повідомили про несподіваний розвиток подій

Одразу шість міст, які повинні прийняти фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2021 року (Євро-2020), відчувають проблеми з проведенням турніру в нові терміни.

Турнір було перенесено на літо майбутнього року через пандемію коронавірусу, що може позначитися на переліку міст-господарів і відкриває можливість перенесення деяких ігор до України.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Євро-2020

За даними німецького видання Kicker і британського Daily Mail, іспанський Більбао та столиця Італії Рим серйозно сумніваються в тому, що зможуть прийняти фінальну частину Євро-2020. Обидва міста перебувають в епіцентрі пандемії і ведуть безперервну боротьбу з коронавірусом, пише "Євроспорт".

У Лондоні, Глазго, Дубліні та Амстердамі також розглядають можливість відмови від турніру. Відзначимо, що збірна України один із матчів групового етапу повинна провести саме у столиці Нідерландів. Ще дві гри "жовто-сині" проведуть у Румунії, а ця країна межує з Україною.

При цьому Європейський футбольний союз (УЄФА) не має наміру змінювати формат Євро-2020 – першість планують провести в 11 країнах і 12 містах. До списку господарів чемпіонату на сьогодні входять Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Дублін, Будапешт, Глазго, Амстердам, Більбао, Бухарест і Копенгаген.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА заявив про те, що не змінюватиме назву Євро-2020 через перенесення турніру на один рік.