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13 квітня • оновлено в 20:40
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Україна прийме Євро-2020? ЗМІ повідомили про несподіваний розвиток подій

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Відразу шість міст, які повинні прийняти фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2021 року (Євро-2020), відчувають проблеми з проведенням турніру в нові терміни.

Турнір було перенесено на літо майбутнього року через пандемію коронавірусу, що може позначитися на переліку міст-господарів і відкриває можливість перенесення деяких ігор до України.

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Євро-2020

Євро-2020

За даними німецького видання Kicker і британського Daily Mail, іспанський Більбао та столиця Італії Рим серйозно сумніваються в тому, що зможуть прийняти фінальну частину Євро-2020. Обидва міста перебувають в епіцентрі пандемії і ведуть безперервну боротьбу з коронавірусом, пише "Євроспорт".

У Лондоні, Глазго, Дубліні та Амстердамі також розглядають можливість відмови від турніру. Відзначимо, що збірна України один з матчів групового етапу повинна провести саме у столиці Нідерландів. Ще дві гри "жовто-сині" проведуть в Румунії, а ця країна межує з Україною.

При цьому Європейський футбольний союз (УЄФА) не має наміру зміняювати формат Євро-2020 – першість планують провести в 11 країнах і 12 містах. До списку господарів чемпіонату на сьогодні входять Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Дублін, Будапешт, Глазго, Амстердам, Більбао, Бухарест і Копенгаген.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА заявив про те, що не змінюватиме назву Євро-2020 через перенесення турніру на один рік.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Александр Чеканов ,шо ты куришь.нет смысла дискуссию вести
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злой укр
злой укр
этот чемпионат может принять ТОЛЬКО Донбасс Арена.
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