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22 вересня • оновлено в 15:05
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Україна – Португалія: купити квитки на суперматч відбору Євро-2020

1.3т Читати матеріал російською

Національна збірна України з футболу в понеділок, 14 жовтня, зіграє один з найбільш статусних матчів у своїй історії.

У відборі до Євро-2020 команда Андрій Шевченко поміряється силами з чинним чемпіоном континенту Португалією.

КУПИТИ КВИТКИ НА УКРАЇНІ – ПОРТУГАЛИЯ

Гра пройде на головній арені країни – НСК "Олімпійський". Придбати квитки на матч можна в касах стадіону, а також на сайтах ticketsbox.com і esport.in.ua. Тікети доступні в ціновому діапазоні від 150 до 800 гривень.

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Вхід на стадіон для вболівальників буде відкрито з 18:45. О 20:00 організатори планують почати розважальну програму.

Сам матч же двох лідерів відбіркової групи В розпочнеться о 21:45.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад команди на матчі відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня у Харкові) і Португалією (14 жовтня у Києві).

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Теми
Україна - Португалія Євро-2020
Місце
Україна Київ
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу
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