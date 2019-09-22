Україна – Португалія: купити квитки на суперматч відбору Євро-2020

Національна збірна України з футболу в понеділок, 14 жовтня, зіграє один з найбільш статусних матчів у своїй історії.
У відборі до Євро-2020 команда Андрій Шевченко поміряється силами з чинним чемпіоном континенту Португалією.
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Гра пройде на головній арені країни – НСК "Олімпійський". Придбати квитки на матч можна в касах стадіону, а також на сайтах ticketsbox.com і esport.in.ua. Тікети доступні в ціновому діапазоні від 150 до 800 гривень.
Україна – Португалія
О КОТРІЙ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛИЯ
Вхід на стадіон для вболівальників буде відкрито з 18:45. О 20:00 організатори планують почати розважальну програму.
Сам матч же двох лідерів відбіркової групи В розпочнеться о 21:45.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад команди на матчі відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня у Харкові) і Португалією (14 жовтня у Києві).
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