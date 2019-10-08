Україна – Португалія: чемпіони Європи зазнали серйозної втрати перед матчем відбору Євро-2020

Півзахисник лісабонської "Бенфіки" Рафа Сілва не допоможе збірній Португалії в найближчих матчах відбору Євро-2020.

26-річний футболіст пропустить поєдинки проти Люксембургу (11 жовтня в Лісабоні) та України (14 жовтня в Києві). Як повідомляє прес-служба Федерації футболу Португалії (FPF), у вівторок, 8 жовтня, Сілва пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього мікротравму.

В результаті медичний штаб діючих чемпіонів Європи вирішив не задіяти гравця в найближчих іграх.

Рафа Сілва FPF

Відзначимо, що у відбірковому турнірі Євро-2020 Сілва зіграв 143 хвилини в трьох матчах і відзначився результативною передачею в зустрічі, в якій португальці розгромили на виїзді Литву – 1:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу (УАФ, колишня ФФУ) анулювала частину квитків на гру "жовто-синіх" з Португалією на НСК "Олімпійський" 14 жовтня.

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