Матч, який багато хто очікував більш ніж півроку, - збірна України на київському НСК "Олімпійський", 14 жовтня, прийме Португалію на чолі з Кріштіану Роналду!

Навесні, на самому старті відбору, більше здавалося, що Україна зараз зустрічатиме Португалію як лідера групи в боротьбі з Сербією за 2-е місце. Але зараз сама команда Андрія Шевченка займає 1-е місце в групі, а португальці вже в ролі наздоганяючих спробують скинути Україну з верхівки. При цьому, "синьо-жовтих" у цій зустрічі цілком влаштує і нічия - такий результат на 100 відсотків виведе нашу команду на Євро і напевно дозволить нам залишитися на вершині групи.

Руслан Малиновський проти Кріштіану Роналду

У першому матчі Україна і Португалія, в Лісабоні ще в березні, розписали нічию - 0:0. Це стала єдина на сьогоднішній день втрата очок українцями, а потім команда видала 5-матчеву переможну серію.

Також варто відзначити, що Україна після трохи більше 2-х років повертається до Києва - останній свій матч збірна проводила на НСК "Олімпійський" 9 жовтня 2017 року проти Хорватії (0:2) у відборі ЧС-2018.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Португалія, який розпочнеться в Києві 14 жовтня о 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ

Кваліфікація Євро-2020. Група В

Київ. НСК "Олімпійський". 21.45

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Україна - Португалія - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ

Українські вболівальники, які не встигли вихопити квиток на "Олімпійський", зможуть підтримати нашу збірну в трансляції на загальнодоступному ТРК "Україна". Також гру в прямому ефірі покаже спеціалізований ТК "Футбол". Крім того, трансляцію зі столиці України забезпечить російський мовник "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ

Провідні букмекерські контори все ж бачать фаворитом матчу Португалію - її перемогу оцінюють коефіцієнтом в 2,15. Нічия розцінюється показником в 3,2. Проте, досить пристойний коефіцієнт і на успіх України - 3,6.

ХТО РОЗСУДИТЬ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ

На найважливіший поєдинок нашої групи в Києві призначена бригада арбітрів з Англії на чолі з авторитетним 40-річним Ентоні Тейлором. Цей рефері перетинався з Україною порівняно недавно - восени 2018-го Тейлор відсудив матч Ліги націй Чехія - Україна (1:2). Допомагати Ентоні в даному випадку будуть Гаррі Бесвік і Адам Нунн, а четвертим арбітром стане Крейг Поусон.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України

"Це рідкісний шанс проявити себе, коли граєш з чемпіоном Європи і переможцем Ліги націй, який має в своєму складі чудових виконавців і одного з кращих гравців в історії футболу. Для нас важливо зіграти в свій футбол. Чудова погода, повний стадіон - я не думаю , що якась із команд буде грати на нічию в завтрашньому матчі".

"Футболісти готуються до відповідального матчу проти серйозного суперника. Як вони зіграють завтра - буде залежати від команди та від суперника. Футболісти приїжджають, віддаються на повну. Грати через два дні на третій складно будь-якій команді. Виходячи з цього й були зроблені заміни в матчі з Литвою. Не виключено, що завтра на поле вийдуть і футболісти, які не грали в попередньому матчі".

Фернанду Сантуш, головний тренер збірної Португалії

"Завтра зустрінуться дві високотехнічні команди, з футболістами, які підготовлені на належному рівні. Також хотів би відзначити роботу в збірній України Андрія Шевченка, а також той факт, що в збірній виступає багато футболістів "Шахтаря", які заслуговують бути відзначені, як і в цілому клуб".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна (4-1-2-3): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Коноплянка - Мораес

Португалія (4-3-3): Руї Патрісіо - Пепе, Рубен Діаш, Геррейро - Бруно Фернандеш, Жоао Маріу, Жоао Моутіньо - Бернарду Сілва, Жоао Фелікс, Кріштіану Роналду

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