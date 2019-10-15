Україна — Португалія: дивитися онлайн огляд матчу

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу в неймовірному за напруженням матчі відбору Євро-2020 обіграла чинну чемпіонку Європи — збірну Португалії з рахунком 2:1.
Україна — Португалія — 2:1
Перемога на переповненому НСК "Олімпійський" у Києві дозволила "синьо-жовтим" вперше в історії вийти безпосередньо до фінальної частини чемпіонату Європи. Раніше українська збірна грала у вирішальних турнірах Євро лише двічі — на домашньому форумі у 2012 році вона брала участь як країна-господиня, а на Євро-2016 відібралася через раунд плей-офф.
У поєдинку з Португалією команду Андрія Шевченка влаштовувала й нічия, проте вже у першому таймі завдяки голам Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка українці досягли солідної переваги у рахунку, змусивши відчути себе не в своїй тарілці зоряну команду на чолі з самим Кріштіану Роналду.
Україна — Португалія — 2:1
Україна — Португалія — 2:1
Після перерви гості спробували врятувати гру і були близькі до своєї мети. На 72-й хвилині арбітр залишив господарів у меншості за гру рукою Тараса Степаненка в своєму штрафному (це був другий "гірчичник"), а також призначив пенальті у ворота П’ятова — Роналду холоднокровно забив свій 700-й гол у кар'єрі.
Україна — Португалія — 2:1
Однак проявивши неабиякий характер, українська збірна зберегла переможний рахунок, встановивши одне з головних досягнень за свою історію.
Україна — Португалія — 2:1
Голи: Яремчук (6), Ярмоленко (27) — Роналду (72, пенальті).
Україна — Португалія — 2:1
Україна — Португалія — 2:1
Україна — Португалія — 2:1
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському".
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