Україна — Португалія: дивитися онлайн огляд матчу

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу в неймовірному за напруженням матчі відбору Євро-2020 обіграла чинну чемпіонку Європи — збірну Португалії з рахунком 2:1.

Україна — Португалія — 2:1

Перемога на переповненому НСК "Олімпійський" у Києві дозволила "синьо-жовтим" вперше в історії вийти безпосередньо до фінальної частини чемпіонату Європи. Раніше українська збірна грала у вирішальних турнірах Євро лише двічі — на домашньому форумі у 2012 році вона брала участь як країна-господиня, а на Євро-2016 відібралася через раунд плей-офф.

У поєдинку з Португалією команду Андрія Шевченка влаштовувала й нічия, проте вже у першому таймі завдяки голам Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка українці досягли солідної переваги у рахунку, змусивши відчути себе не в своїй тарілці зоряну команду на чолі з самим Кріштіану Роналду.

Україна — Португалія — 2:1

Україна — Португалія — 2:1

Після перерви гості спробували врятувати гру і були близькі до своєї мети. На 72-й хвилині арбітр залишив господарів у меншості за гру рукою Тараса Степаненка в своєму штрафному (це був другий "гірчичник"), а також призначив пенальті у ворота П’ятова — Роналду холоднокровно забив свій 700-й гол у кар'єрі.

Україна — Португалія — 2:1

Однак проявивши неабиякий характер, українська збірна зберегла переможний рахунок, встановивши одне з головних досягнень за свою історію.

Україна — Португалія — 2:1

Голи: Яремчук (6), Ярмоленко (27) — Роналду (72, пенальті).

Україна — Португалія — 2:1

Україна — Португалія — 2:1

Україна — Португалія — 2:1

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському".

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