Україна оскаржила рішення УЄФА щодо технічної поразки збірної в Лізі націй

Максим Іншаков Футбол 19:29, 9.12.2020 Оновлено: 19:41, 9.12.2020

Українська асоціація футболу (УАФ) подала до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) апеляцію на рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

Раніше УАФ отримала мотивувальну частину рішення про присудження технічної поразки нашiй команді.

За словами генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, позиція Української асоціації футболу полягає в тому, що в УЄФА не прислухалися до всіх аргументів нашої країни під час розгляду справи. Саме тому УАФ вирішила йти в CAS.

У пресрелізі УАФ уточнюється, що для роботи в суді Українська асоціація найняла юристів найкращих компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти Асоціації юристiв України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Жителі Криму записали відеозвернення до Путіна, поскаржившись на проблеми із землею

В Офісі Зеленського заявили про успішні результати після зустрічі з Путіним

ЄС позичив Україні 600 млн євро: коли доведеться віддавати і які відсотки

Зеленський опублікував фото з Путіним у річницю зустрічі "нормандської четвірки"

"Динамо" в Лізі чемпіонів перемогло "Ференцварош" і вийшло в Лігу Європи