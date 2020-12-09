Україна оскаржила рішення УЄФА щодо технічної поразки збірної в Лізі націй
Українська асоціація футболу (УАФ) подала до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) апеляцію на рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.
Раніше УАФ отримала мотивувальну частину рішення про присудження технічної поразки нашiй команді.
За словами генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, позиція Української асоціації футболу полягає в тому, що в УЄФА не прислухалися до всіх аргументів нашої країни під час розгляду справи. Саме тому УАФ вирішила йти в CAS.
У пресрелізі УАФ уточнюється, що для роботи в суді Українська асоціація найняла юристів найкращих компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти Асоціації юристiв України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Збірну України покарали поразкою 0:3 в матчі зі Швейцарією в Лізі націй після того, як увесь склад команди відправили в Люцерні на карантин через нові випадки коронавірусу, а матч скасували.
Водночас тренерський штаб Андрія Шевченка міг виставити мінімально необхідних одного воротаря і 12 польових гравців.
Через рішення УЄФА Україна втратила місце в дивізіоні А Ліги націй.
Пізніше стало відомо, чому УЄФА зарахував Україні поразку 0:3