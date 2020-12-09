Україна оскаржила рішення УЄФА щодо технічної поразки збірної в Лізі націй

Українська асоціація футболу (УАФ) подала до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) апеляцію на рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

Раніше УАФ отримала мотивувальну частину рішення про присудження технічної поразки нашiй команді.

За словами генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, позиція Української асоціації футболу полягає в тому, що в УЄФА не прислухалися до всіх аргументів нашої країни під час розгляду справи. Саме тому УАФ вирішила йти в CAS.

У пресрелізі УАФ уточнюється, що для роботи в суді Українська асоціація найняла юристів найкращих компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти Асоціації юристiв України.

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