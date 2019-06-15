Україна - Південна Корея: рахунок і результат фіналу ЧС з футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу у фіналі чемпіонату світу серед 20-річних бореться з однолітками з Південної Кореї.

Матч проходив в суботу, 15 червня, на стадіоні "Відзев" у Лодзі (Польща).

Україна U-20 – Південна Корея U-20 3:1 (1:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 5, пенальті Лі Кан Ін, 1:1 – 34 Супряга, 2:1 – 52 Супряга, 3:1 – 89 Цітаішвілі.

Україна U-20 – Лунін, Сафронов, Бондар, Конопля, Безкоровайний, Хахльов (Чех, 57), Корнієнко, Дрішлюк, Цітаішвілі, Булеца (Кащук, 88), Супряга (Сікан, 62).

Південна Корея U-20 – Лі Кван Ен, Se-Yoon (Won-Sang, 46), Лі Чже Ік, Хван Те Хен, Jun (Kyu-Hyuk, 80), Кім Чжун Мін, Hyun-Woo, Лі Кан Ін, Ji-Sol, Чжо Ен Ук (Чжон Се Чжин, 63), Про Се Хун.

Попередження: Хун Ву (33), Лі Чже Ік (56), Про Се Хун (78), Конопля (86).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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