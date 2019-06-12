Україна — Південна Корея: названо фаворита фіналу ЧС із футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу вважається фаворитом фінального матчу чемпіонату світ з Південною Кореєю.

Вирішальний матч турніру, який приймає Польща, відбудеться у суботу, 15 червня. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна — Південна Корея. Початок — о 19:00 за київським часом.

Букмекери віддали команді Олександра Петракова незначну перевагу. Ставки на перемогу українців у основний час приймаються з коефіцієнтом 2,50. Нічия оцінюється котируванням 2,80. А показники на успіх азійської збірної досягають рівня 2,70.

Збірна України U-20

При цьому поставити на те, що українці стануть чемпіонами світу у віковій категорії U-20 можна з коефіцієнтом 1,80.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України обіграла Італію у півфіналі ЧС із футболу U-20. При цьому на останній хвилині гри суддя скасував гол у ворота "жовто-синіх" після перегляду відеоповтору, чим викликав справжню істерику в Італії.

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