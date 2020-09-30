Україна піднялася на два місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна обійшла Туреччину та Шотландію і піднялася з 13-го на 11-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки виходу "Динамо" в груповий етап ЛЧ після перемоги над "Гентом".

Успіх київського клубу приніс нашій футбольній асоціації п'ять очок (чотири бонусних за участь в основній сітці ЛЧ і один за перемогу в кваліфікації). Сумарно виступи п'яти українських клубів в нинішньому єврокубковому сезоні принесли в нашу скарбничку 2,8 бала (всі набрані бали діляться на кількість представників країни в турнірах УЄФА).

Відзначимо, що для прямого потрапляння переможця УПЛ в груповий етап Ліги чемпіонів 2021/22 нам необхідно зайняти 10-те місце, на якому зараз знаходиться Австрія, випереджаючи Україну на одне очко. Крім того, у наших конкурентів залишилося чотири команди в єврокубках, а у нас – три.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА Kassiesa.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробило "Динамо" за вихід у групу ЛЧ.