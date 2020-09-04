Україна переможно стартувала в еліті Ліги націй: спортивні підсумки 3 вересня

Збірна України з футболу обіграла Швейцарію на старті Ліги націй, а Мірча Луческу відреагував на гнів фанатів "Динамо".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 3 вересня.
Крім того, Андрій Пятов цікаво висловився про Олександра Шовковського. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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