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4 березня • оновлено в 11:39
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Україна отримала суперників у Лізі націй: спортивні підсумки 3 березня

1.2т
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Збірна України потрапила до "групи смерті" в новому розіграші Ліги націй, а Василю Ломаченку надійшло важливе попередження.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 3 березня.

Крім того, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Колосом" у Прем'єр-лізі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Коронавірус
Особи
Андрій Шевченко Олександр Емельяненко
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