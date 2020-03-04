Україна отримала суперників у Лізі націй: спортивні підсумки 3 березня

Збірна України потрапила до "групи смерті" в новому розіграші Ліги націй, а Василю Ломаченку надійшло важливе попередження.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 3 березня.

Крім того, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Колосом" у Прем'єр-лізі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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