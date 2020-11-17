Україна оголосила заявку на вирішальний матч Ліги націй проти Швейцарії

Тренерський штаб збірної України назвав гравців, які можуть взяти участь у поєдинку шостого туру Ліги націй проти Швейцарії.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), в заявку на вирішальний матч турніру потрапив 21 футболіст. Повний список має такий вигляд:

1. Юрій Паньків, 3. Ілля Забарний 4. Сергій Кривцов, 5. Євген Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 7. Олександр Назаренко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10 Жуніор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Ігор Харатін, 15. Юхим Конопля, 16. Сергій Булеца, 17. Олександр Зінченко, 18. Георгій Судаков, 19. Олександр Зубков, 20. Валерій Бондар, 21. Богдан Михайличенко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому поєдинку Україну влаштує будь-який результат, окрім поразок з рахунком 0:1 та 1:2, а також з різницею в два м'ячі і більше.