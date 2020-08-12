Україна обійшла Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки перемозі "Шахтаря".

Перемога "Шахтаря" над "Базелем" і вихід у півфінал Ліги Європи дозволили Україні набрати 0,8 бала й обійти Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Наша країна піднялася на дев'яте місце в рейтингу і має в своєму активі 35,9 очок. Усі конкуренти України – Нідерланди (35,75 балів), Туреччина (33,6) і Австрія (32,925) – втратили своїх останніх представників у єврокубках і вже не зможуть змістити нас з дев'ятої позиції.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА kassiesa.net

Завдяки цьому срібний призер української Прем'єр-ліги 2020/21 почне свої виступи в Лізі чемпіонів 2021/22 не з другого кваліфікаційного раунду, а з третього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрінеться з міланським "Інтером". Спортивні аналітики назвали фаворита цього матчу.