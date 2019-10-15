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15 жовтня • оновлено в 10:49
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Україна обіграла Португалію та вийшла на Євро-2020: спортивні підсумки 14 жовтня

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Збірна України з футболу здобула феєричну перемогу над Португалією і достроково вийшла на Євро-2020, а американець Чазз Візерспун назвав головну помилку в бою з Олександром Усиком.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 14 жовтня.

Крім того, в Росії побили чемпіонку світу з боксу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Особи
Андрій Шевченко Олександр Усик Чазз Візерспун
Теги
збірна Португалії з футболу Збірна України з футболу
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