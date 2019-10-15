Україна обіграла Португалію та вийшла на Євро-2020: спортивні підсумки 14 жовтня

Збірна України з футболу здобула феєричну перемогу над Португалією і достроково вийшла на Євро-2020, а американець Чазз Візерспун назвав головну помилку в бою з Олександром Усиком.

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