Україна обіграла Португалію та вийшла на Євро-2020: спортивні підсумки 14 жовтня

Збірна України з футболу здобула феєричну перемогу над Португалією і достроково вийшла на Євро-2020, а американець Чазз Візерспун назвав головну помилку в бою з Олександром Усиком.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 14 жовтня.
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